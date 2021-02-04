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الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي في وفاة أحد أمراء آل سعود

الخميس 04 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي :

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

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