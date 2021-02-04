الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي في وفاة أحد أمراء آل سعود

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صدر عن الديوان الملكي السعودي اليوم البيان التالي :
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الخميس الموافق 22 / 6 / 1442هـ في مدينة الرياض
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون