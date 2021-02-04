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من هم أثرى أثرياء العالم ومنهم مليارديرات السعودية الذين يزاحمون هوامير الكون

الخميس 04 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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بعد تحديث مؤشر وكالة بلومبيرج للمليارديرات، تبين أن أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية يسيطرون على قائمة أغنى 500 ثري في العالم، محتلين 8 مراكز من العشرة الأوائل.

وتصدر القائمة إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا بـ204 مليارات دولار، وجيف بيزوس بـ 193 مليار دولار، والذي أعلن مؤخرًا تخليه عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون.

وفي المركز الثالث، جاء بيل جيتس صاحب مايكروسوفت بـ 134 مليار دولار، ثم الفرنسي برنارد أرنو 112 مليار دولار. ومارك زوكربيرج، مالك فيسبوك بـ 101 مليار دولار .

كما ظهر أثرياء السعودية في القائمة، إذ جاء ترتيب الوليد بن طلال في المركز الـ129 بثروة قُدرت بـ16 مليار دولار. وفي المركز 342 محمد العمودي بـ7.5 مليار دولار. وفي المركز 360 محمد الجابر بـ 7.1 مليار دولار.

فيما احتل ماجد الفطيم من الإمارات المرتبة 389 بثروة قيمتها 6.7 مليار دولار. وفي المرتبة 486 نجيب ساويرس من مصر بـ 5.5 مليار دولار.

 
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