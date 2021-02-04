عاجل : الإدارة الامريكية تعلن عن أول خطوة لإنهاء الحرب في اليمن قطر تغزو أهم الاستثمارات الألمانية وأكثرها ربحية في العالم ضد كورونا أخطر مخطط مخيف لإبادة سكان الأرض عن طريق الاوبئة وأبرزها اختراع كورونا لإفراغ الأرض من ساكنيها.. شاهد فيديو مسرب بعد اعتراف المجلس الانتقالي بالحوثيين ومغازلتهم سياسيا .. أول رد من قادة المليشيات الحوثية على عيدروس الزبيدي فنانات من الشهرة والاضواء إلى الاعتزال والحجاب.. فيديو مذكرات النجوم «أسرار الفنانين المجهولة» .. الفنانة التي تدون أسرارها وذكرياتها الان الديوان الملكي السعودي يصدر بيان نعي في وفاة أحد أمراء آل سعود مشاكل الرئة والجهاز التنفسي تحلها خمسة أعشاب سحرية متوفرة للجميع من هم أثرى أثرياء العالم ومنهم مليارديرات السعودية الذين يزاحمون هوامير الكون سهيل تعاود البث وتصدر بيان حول انقطاع إرسالها خلال الساعات الماضية
بعد تحديث مؤشر وكالة بلومبيرج للمليارديرات، تبين أن أثرياء الولايات المتحدة الأمريكية يسيطرون على قائمة أغنى 500 ثري في العالم، محتلين 8 مراكز من العشرة الأوائل.
وتصدر القائمة إيلون ماسك، صاحب شركة تسلا بـ204 مليارات دولار، وجيف بيزوس بـ 193 مليار دولار، والذي أعلن مؤخرًا تخليه عن منصب المدير التنفيذي لشركة أمازون.
وفي المركز الثالث، جاء بيل جيتس صاحب مايكروسوفت بـ 134 مليار دولار، ثم الفرنسي برنارد أرنو 112 مليار دولار. ومارك زوكربيرج، مالك فيسبوك بـ 101 مليار دولار .
كما ظهر أثرياء السعودية في القائمة، إذ جاء ترتيب الوليد بن طلال في المركز الـ129 بثروة قُدرت بـ16 مليار دولار. وفي المركز 342 محمد العمودي بـ7.5 مليار دولار. وفي المركز 360 محمد الجابر بـ 7.1 مليار دولار.
فيما احتل ماجد الفطيم من الإمارات المرتبة 389 بثروة قيمتها 6.7 مليار دولار. وفي المرتبة 486 نجيب ساويرس من مصر بـ 5.5 مليار دولار.