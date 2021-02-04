سهيل تعاود البث وتصدر بيان حول انقطاع إرسالها خلال الساعات الماضية

الخميس 04 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عاودت قناة سهيل الفضائية، البث اليوم الخميس الرابعة عصراً وذلك بعد التوقف الإجباري عن البث خلال الثمانية والأربعين الساعة الماضية.

وعبرت القناة في بيان صحفي، عن اعتذارها لجمهورها عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها مؤكدة أنها ستبذل كل جهودها كي لا يتكرر الإيقاف، ولتتجاوز ما تبقى من عقبات وتحديات بعزيمة وإصرار كبيرين، وبحب جمهورها الكبير.

واعتبرت القناة أن ذلك التوقف تعثراً مؤلماً في لحظة فارقة الوطن أحوج ما يكون فيها إلى الرسالة الإعلامية المعبرة عن المشروع الوطني، المناهض للكهنوت الحوثي والأطماع الإيرانية في اليمن والمنطقة.

وعبرت القناة عن عظيم امتنانها وتقديرها لتفاعل كل المحبين للقناة بمختلف فئاتهم مع مسألة وقف البث والذين غمروا القناة بحبهم وتقديرهم، والذي عكس بحق مدى الوعي المجتمعي بأهمية الإعلام ودوره في الحياة ومعركة استعادة الدولة،بحسب البيان.

وأكدت سهيل لجمهوره بأنها ستظل وفية القيم المهنة، وأخلاقيات العمل الإعلامي الوطني ونقل الحقيقة وتعزيز صمود وتلاحم الصف الجمهوري الرافض للملشنة الحوثية والانقلاب، والسطو على الوظائف السيادية للدولة.

كما أكدت بأنها ستظل دائما ًصوت الشعب، وقلبه النابض في معركة اليمنيين المقدسة من أجل الجمهورية والثورة والحرية والكرامة.

وجددت قناة سهيل التزامها بمقتضيات مسارها الوطني في معركة المصير المشترك، وتؤكد بأنه لا عزاء لأولئك الذين استغلوا توقف البث لتسميم الأجواء ونسج خيالات خبيثة ومحاولة الإساءة للمملكة نكاية بدورها الرائد في تحالف دعم الشرعية.

وثمنت قناة سهيل دور الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين استضافوا القناة وطاقمها منذ العام الفين وخمسة عشر برغم كل حملات التضليل والابتزاز من قبل بعض الجهات التي لا تريد اعلاماً حقيقياً يواجه العدو الحوثي ويساند الشرعية وحلفائها.

وجددت سهيل الشكر لجمهورها الكريم وكل المتضامنين معها داخل الوطن وخارجه، ولطواقمها في الميدان الذين هم على الدوام مرآة الشعب وصوته الهادر، والناقل الأمين لهمومهم ومعاناتهم، وبطولاتهم النضالية الخالدة.

وفيما لم يوضح البيان سبب هذا التوقف؛ قالت مصادر مطلعة ،أن قناة سهيل(خاصة) توقفت خلال الساعات الماضية بسبب أزمة مالية أدت الى تأخرها في سداد مستحقات القمر الصناعي.