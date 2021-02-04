في تطورات مفاجئة...نتنياهو يؤجل زيارتة إلى الإمارات والبحرين ورئاسة الوزراء تكشف السبب

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، تأجيل زيارته التي كانت مزمعة لكل من الإمارات والبحرين الأسبوع المقبل.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.
و رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.
وكان عوفير غندلمان، المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال مساء الثلاثاء الماضي، إن الأخير سيزور الإمارات والبحرين، الأسبوع المقبل.
ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، الأحد الماضي، أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات والبحرين، منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل، موضحة أنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي، وينهي رحلته في العاصمة البحرينية، المنامة.
وكانت الإمارات والبحرين قد وقعتا اتفاقي سلام مع إسرائيل، بوساطة أمريكية، خلال حفل في البيت الأبيض، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، تحت رعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب