الرئاسة الفلسطينية تشيد بمواقف السعودية الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني

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أشادت الرئاسة الفلسطينية، بمواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الداعمة والمؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان، أن مواقف المملكة الأصيلة التي تتبناها وتطرحها في المحافل، خاصة في مجلس الأمن الدولي، تعد تأكيداً على تمسكها بمبادرة السلام العربية، والتزامها بالسلام خياراً استراتيجياً لتحقيق مبدأ حل الدولتين.
كما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان مماثل بمواقف المملكة «الأخوية المؤيدة والداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني»