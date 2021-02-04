حريق ضخم في أشهر سوق وفي قلب العاصمة لهذه لدولة عربية والخسائر بالمليارات

الخميس 04 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تحدثت وسائل إعلام سودانية، اليوم ، عن اندلاع حريق ضخم في سوق نيشافا جنوب القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم والخسائر تقدر بالمليارات.

وتضررت خمس محلات تجارية للهواتف والملابس جراء الحريق.

ومنعت الشرطة حركة السير وأغلقت شارع الجمهورية جزئيا.

حريق سوق نيفاشا شارع الجمهورية الاربعاء بسبب التماس كهربائي

ووفقا لصحيفة "تاق برس" المحلية، اندلع الحريق حوالي الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي، كما أرسلت الشرطة خمس دوريات إلى مكان الحادث.

وقدرت خسائر أشهر وأضخم سوق للهواتف والملابس بالخرطوم بالمليارات، وبحسب مصدر الصحيفة، تمكن بعض التجار من إخلاء محلاتهم من البضائع.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم إخماد الحريق دون إصابات بشرية.

وقال مدير دائرة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم، عثمان عطا، "خلال وقت وجيز أفلحت القوة في إخلاء المبنى من المواطنين والبضائع والسيطرة علي الحريق وحصره في نطاق ضيق وتأمين المبني تماما من تجدد الاشتعال بسبب بعض المواد الموجودة في محيط الموقع، وفقا لصحيفة "بدون عنوان" المحلية.

وأضاف عطا، أن أسباب الحريق عطب بمحول كهربائي وقد باشرت الإدارات الفنية المختصة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الاختصاص.