في تطورات عاجلة ..السعودية تعلن تعليق كافة الأنشطة والفعاليات لمدة 10 قابلة للتمديد

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أعلنت السعودية، صباح اليوم الخميس، اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لمكافحة تفشي فيروس كورونا، وذلك تزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة.
وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر إيقاف كافة المناسبات والحفلات بما في ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما تقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
وأضاف البيان أنه تقرر تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد.
ولفت البيان إلى أنه تقرر العمل بالجراءات الجديدة اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، مؤكدا على هذه الإجراءات تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية.
يشار إلى أن السلطات السعودية أصدرت، أول أمس الثلاثاء، تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتا من 20 دولة حول العالم ومن بينها جمهورية مصر العربية.
وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت، الثلاثاء، تسجيل 310 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لأول مرة منذ أكثر من شهرين، وقد ارتفع عدد الإصابات في السعودية بنسبة 25% خلال 24 ساعة