دولة خليجية تحضر دخول غير المواطنين إلى البلاد لمدة أسبوعين

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر مجلس الوزراء الكويتي منع دخول غير المواطنين إلى البلاد لمدة أسبوعين، وإغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل، وتطبيق الحظر المؤسسي لمدة أسبوع على القادمين من الخارج أسوة بالعمالة المنزلية، وذلك ضمن جهوده لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد المجلس في اجتماعه الاستثنائي، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم اللجوء إلى حظر التجول، أو العزل المناطقي، أو إغلاق المطار.

ونقلت صحيفة "الأنباء" المحلية، عن مصادر مطلعة، أن المجلس قرر تقليص فترة عمل المطاعم لتبدأ من الساعة 8 صباحاً حتى 5 مساء، وتحديد مواعيد افتتاح المجمعات التجارية والمولات من العاشرة صباحاً حتى الثامنة مساء، ويستثنى من ذلك طلبات التوصيل.

وشددت المصادر على ضرورة الالتزام بعدم السفر للسياحة أو الاستجمام؛ حفاظاً على صحة المواطنين وعدم انتقال العدوى لهم في ظل انتشار جائحة كورونا والفيروس المتحور.

وأشارت إلى أن النتائج الإيجابية تحققت على صعيد تخفيض أعداد المصابين بكورونا من خلال التزام المواطنين والمقيمين بالاحترازات الصحية؛ من لبس الكمام والتباعد الاجتماعي وعدم التجمعات، والحرص على تطهير اليدين باستمرار.

ودعت إلى تحمل هذا الالتزام والابتعاد خلال هذه الفترة التي تشهد انتشاراً للفيروس المتحور في أغلب البلاد، حفاظاً على صحة الجميع وحفاظاً أيضاً على المنظومة الصحية.

وتشهد الكويت ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا، وحالات دخول المستشفيات والعناية المركزة، حيث بلغ إجمالي الاصابات حتى اليوم 167 ألفاً، فيما إجمالي حالات الشفاء 159 ألفاً، أما إجمالي الوفيات فوصل إلى 960 حالة.