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الانتقالي يتهم محافظ حضرموت بالسرقة ويتحداه أن ينكر

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص
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اتهم قيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات، محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني، بسرقة ثروات المحافظة.

 وقال رئيس ما تسمى الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي ،أحمد سعيد بن بريك، أن اللواء البحسني يسرق 8% من ثروات محافظة حضرموت.

واضاف في حوار أجرته معه صحيفة الجمهورية المصرية: تم إعطاء حضرموت ٢٠٪ كحصة من ثرواتها وسأكشف لكم أين ذهبت هذه الحصة.

وبحسب بن بريك الذي كان محافظا سابقا لحضرموت، فإن المحافظ البحسني يأخذ لجيبه الشخصي ٨٪ والباقي يتقاسمه لوبي الفساد من أكبر رأس لأصغرهم،حد قوله.

وتابع قائلا: أتحدى أن يقول المحافظ الحالي غير ذلك، ولابد أن يخرج للشعب الذي يعاني ،ويوضح له أين تنفق حصة حضرموت.

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