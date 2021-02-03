الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة لليمن بملايين الدولارات

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات الإنسانية لليمن، والبالغة قيمتها حوالى 24.1 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2020م بالإضافة إلى المنحة الغذائية بقيمة 20.5 مليون دولار التي قررتها حكومة اليابان قبل يومين.

وتتضمن حزمة المساعدات الجديدة بحسب بيان للسفارة اليابانية لدى اليمن تغطية مشاريع إنسانية مختلفة بالتعاون مع المنظمات الدولية وهي UNHCR وUNOPS وUNICEF وICRC وFAO وUNDP وUN-HABITAT وWHO وUNIDO وIOM وOCHA وIFRC، بالإضافة إلى بعض المنظمات اليابانية غير الحكومية.

وأكد البيان مواصلة اليابان تقديم دعمها للشعب اليمني للتخفيف من معاناته الناجمة عن الأزمة الإنسانية.