العميد العكيمي يوضح طبيعة الوضع العسكري في الجوف وموقف قوات الجيش والمقاومة

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال قائد اللواء 155 مشاة العميد حميد العكيمي ،الاربعاء، أن المليشيا الحوثية في انهيار مستمر، في جبهات محافظة الجوف.

واشار إلى أن المليشيا تفقد العشرات من عناصرها ومقاتليها التي تزج بهم إلى محارق الموت والهلاك.

وذكر العميد العكيمي في تصريح لموقع الجيش، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تواصل التقدم الميداني والعسكري، وتحقق الانتصارات الكبيرة، في جبهات شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، ضد مليشيا الحوثي ، التي تتكبد الخسائر الكبيرة في العتاد والأرواح، بنيران أبطال الجيش وغارات مقاتلات التحالف العربي، التي تدك تعزيزاتها القادمة من محافظتي صنعاء وعمران،حد قوله.

وأكد أن قوات الجيش الوطني، حققت انتصارات كبيرة خلال الأيام الماضية، وما زالت تسطرّ أروع الملاحم البطولية في جبهات الخنجر، والمرازيق.

وأفاد قائد اللواء 155 مشاة بأن المليشيا الحوثية عجزت عن إحراز أي تقدم ميداني أمام صمود واستبسال أبطال الجيش والمقاومة، وباءت بهزائم ساحقة، وأن كل تعزيزاتها تلتهمها نيران أبطال القوات المسلحة، وغارات تحالف دعم الشرعية.

وأكد أن المعارك العسكرية الأخيرة التي خاضها أبطال الجيش الوطني أفقدت المليشيا صوابها وحركتها، وأن صحراء ورمال محافظة الجوف أصبحت مقبرة جماعية تلتهم حشود وقطعان تلك العصابة الإجرامية،بحسب تعبيره.