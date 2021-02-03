تحذير حكومي من كيانات وهمية جديدة يستحدثها الحوثيون

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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حذرت الحكومة اليمنية، من إنشاء الحوثيين كيانات وهمية لفرض مزيد من الجبايات على اليمنيين في مناطق سيطرتهم، ونهب ممتلكات الدولة.

واعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الارياني أن استحداث الحوثيين ما أسمي “الهيئة العامة للأوقاف” امتداد لسلسلة من القرارات الرامية لتعطيل المؤسسات الحكومية الإيرادية وتسريح موظفيها واستنساخ كيانات موازية لها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الارياني قوله إن إنشاء الهيئة وتعيين المدعو عبدالمجيد الحوثي لإدارتها يهدف لحصر أوقاف وأراضي الدولة بيد اسرة “الحوثي تمهيدا لنهبها وتسخيرها لخدمة مصالحها.

وقال الارياني إن قيام الحوثيين بإنشاء كيانات وهمية كغطاء هدفه “فرض مزيد من الجبايات على المواطنين ونهب مقدرات وموارد الدولة، وتسخيرها لتمويل المجهود الحربي وتصعيد حربها على اليمنيين، وتصعيد أنشطتها وعملياتها (الإرهابية) التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي”.

ويوم السبت انشئ الحوثيون هيئة جديدة للاوقاف على غرار هيئة الزكاة ،ووضعوا احد اقارب عبدالملك الحوثي رئيسا لها.

وكان فريق الخبراء الدوليين الذي يراقب قرار العقوبات على اليمن قد كشف الأسبوع الماضي في التقرير السنوي أن الحوثيين حولوا 1.8 مليار دولار على الأقل من إيرادات الدولة لصالح جهود الحرب ضد الحكومة الشرعية، بدلاً من تسليمها كرواتب للموظفين.