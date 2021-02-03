تحدث عن خطوة لفك الارتباط.. الزبيدي يعلن بأنه سيطبع مع اسرائيل ويتحاور مع الحوثي ويمنيون يسخرون منه: اولا انفصل ياعيدروس

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 615

سخر ناشطون يمنيون من عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الامارات،وحديثه عن رغبته في التطبيع مع اسرائيل.

وقال الزبيدي لقناة RT الروسية: باركنا التطبيع مع إسرائيل وحين تكون لنا وزارة خارجية سنفتح علاقات كاملة معاها.

واثار حديث عيدروس سخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تهكموا عليه، وطالبوه بالانفصال اولا ثم الحديث عن التطبيع مع اسرائيل،بحسب ما رصده مأرب برس.

وجدد عيدروس الزبيدي، تمسكه بمشروع الانفصال.

وقال الزبيدي، إن مشاركة المجلس في الحكومة الجديدة هي خطوة لفك الارتباط.

وأكد استعداده للتشاور مع مليشيا الحوثي، باعتبارهم أمرا واقعا في المحافظات الشمالية، واستعداده أيضا للاعتراف ب'إسرائيل' وربط علاقات كاملة معها، في حال حصلوا على دولة.

وكان الزبيدي قد وصل إلى موسكو على رأس وفد تابع للمجلس، بينهم محافظ عدن أحمد لملس، بدعوة من روسيا.

هذا وكانت لجنة العقوبات الدولية قد اتهمت، في تقرير لها، المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" بتقويض أهداف قرار مجلس الأمن (2216).

ووفق التقرير، الذي رفع إلى مجلس الأمن، فإن الانتقالي يقف في مسار واحد مع مليشيا الحوثي فيما يتعلق بتقويض العملية السياسية، وتهديد وحدة اليمن واستقراره.