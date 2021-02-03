تحذير حكومي من كيانات وهمية جديدة يستحدثها الحوثيون باحث صهيوني يوجه صفعة للانتقالي وعيدروس المهرول للتطبيع تحدث عن خطوة لفك الارتباط.. الزبيدي يعلن بأنه سيطبع مع اسرائيل ويتحاور مع الحوثي ويمنيون يسخرون منه: اولا انفصل ياعيدروس قطر تتخذ خطوة جديدة في المصالحة الخليجية يجسد صدق النوايا نافالني أمام القضاء والحضور الأوروبي يثير غضب موسكو هيفاء وهبي تنفعل بطريقة غير مسبوقة على متابعة تمنت لها الموت أعلى 10 أندية كرة قدم دخلا في العالم وبرشلونة يتصدر القائمة منح جرعة ماء قبل هذا العمر قد يكون قاتلا للطفل البنتاغون يعلن حرباً نووية مع روسيا والصين المتوكل يقود حملة هستيرية لمصادرة منازل قيادات الشرعية في محافظة عمران
سخر ناشطون يمنيون من عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تدعمه الامارات،وحديثه عن رغبته في التطبيع مع اسرائيل.
وقال الزبيدي لقناة RT الروسية: باركنا التطبيع مع إسرائيل وحين تكون لنا وزارة خارجية سنفتح علاقات كاملة معاها.
واثار حديث عيدروس سخرية الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تهكموا عليه، وطالبوه بالانفصال اولا ثم الحديث عن التطبيع مع اسرائيل،بحسب ما رصده مأرب برس.
وجدد عيدروس الزبيدي، تمسكه بمشروع الانفصال.
وقال الزبيدي، إن مشاركة المجلس في الحكومة الجديدة هي خطوة لفك الارتباط.
وأكد استعداده للتشاور مع مليشيا الحوثي، باعتبارهم أمرا واقعا في المحافظات الشمالية، واستعداده أيضا للاعتراف ب'إسرائيل' وربط علاقات كاملة معها، في حال حصلوا على دولة.
وكان الزبيدي قد وصل إلى موسكو على رأس وفد تابع للمجلس، بينهم محافظ عدن أحمد لملس، بدعوة من روسيا.
هذا وكانت لجنة العقوبات الدولية قد اتهمت، في تقرير لها، المجلس الانتقالي "المدعوم إماراتيا" بتقويض أهداف قرار مجلس الأمن (2216).
ووفق التقرير، الذي رفع إلى مجلس الأمن، فإن الانتقالي يقف في مسار واحد مع مليشيا الحوثي فيما يتعلق بتقويض العملية السياسية، وتهديد وحدة اليمن واستقراره.