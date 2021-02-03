قطر تتخذ خطوة جديدة في المصالحة الخليجية يجسد صدق النوايا

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نشرت وسائل إعلام قطرية، مساء أمس الثلاثاء، مقطع فيديو يوثق لحظة رفع العلم القطري على سارية السفارة القطرية في الرياض.
ويظهر في مقطع الفيديو، الذي نشرته صحيفة "الشرق" القطرية، "أربعة قطريين من العاملين في سفارة بلادهم في الرياض، قام أحدهم برفع العلم على السارية في باحة مبنى السفارة"، ليرتفع العلم القطري لأول مرة في سماء الرياض بعد المصالحة الخليجية التي جرت مطلع يناير/ كانون الثاني الماضي.
وشهدت "قمة العلا" في السعودية، الشهر الماضي، إسدال الستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.