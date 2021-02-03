تقارير صادمة...المليشيات الحوثية وإيرلو يديران أكبر شبكة تهريب المخدرات والأسلحة في اليمن

الأربعاء 03 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تزايدت تجارة الممنوعات في صنعاء بشكل لافت، خصوصاً بعد وصول مندوب الملالي حسن إيرلو؛ حيث يتعمد الحوثيون إغواء الشباب والأطفال وإجبارهم على الالتحاق بمليشياتها الإرهابية، ووفقاً لمصادر موثوقة فإن إيرلو نقل التجربة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي ويصر على ضرورة استخدام أكثر الأسلحة فتكاً والمتمثلة بـ«المخدرات» في تفكيك المجتمع اليمني ودعم الانقلابيين.

وقال المصدر: «إيرلو يرأس فريقا يضم محمد الحوثي وأبو علي الحاكم وشقيق زعيم المليشيا عبد الكريم الحوثي وفارس مناع وقيادات أخرى تعمل بشكل خفي»، فيما ذكرت تقارير أمنية أن هناك 39 هنجرا في العاصمة صنعاء وحدها يستخدمهم تجار حوثيون في إخفاء مختلف أصناف المخدرات التي يستوردونها من إيران بالتنسيق مع مندوب الملالي حسن إيرلو ويتم تهريبها عبر ميناءي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة.

وقال مسؤول أمني: «الهناجر المتواجدة في صنعاء لا تستخدم لتخزين المواد الغذائية التالفة أو البضائع المهربة وإنما في تخزين المخدرات والأسلحة والذخائر المهربة»، مؤكدة أنها خطر يهدد العاصمة، لافتاً إلى وجود شبكات منظمة مرتبطة بقيادات عليا حوثية ويشرف عليها إيرلو مباشرة.

من جهة أخرى، أكد مسؤول نقابي في وزارة التربية والتعليم اليمنية أمس اختطاف المليشيا 50 معلماً وموظفاً بديوان وزارة التربية والتعليم متهمة إياهم بالعمل مع الشرعية وإخفاء أجهزة تخزين بيانات تابعة للمليشيا