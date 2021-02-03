قطر تتخذ خطوة جديدة في المصالحة الخليجية يجسد صدق النوايا نافالني أمام القضاء والحضور الأوروبي يثير غضب موسكو تقارير صادمة...المليشيات الحوثية وإيرلو يديران أكبر شبكة تهريب المخدرات والأسلحة في اليمن هيفاء وهبي تنفعل بطريقة غير مسبوقة على متابعة تمنت لها الموت أعلى 10 أندية كرة قدم دخلا في العالم وبرشلونة يتصدر القائمة منح جرعة ماء قبل هذا العمر قد يكون قاتلا للطفل البنتاغون يعلن حرباً نووية مع روسيا والصين المتوكل يقود حملة هستيرية لمصادرة منازل قيادات الشرعية في محافظة عمران الجيش الوطني لأول مرة يكشف تفاصيل إعتقال خلية تجسس حوثية في مأرب تعنت ومروغات جديدة للمليشيات الحوثية حول خزان صافر
تزايدت تجارة الممنوعات في صنعاء بشكل لافت، خصوصاً بعد وصول مندوب الملالي حسن إيرلو؛ حيث يتعمد الحوثيون إغواء الشباب والأطفال وإجبارهم على الالتحاق بمليشياتها الإرهابية، ووفقاً لمصادر موثوقة فإن إيرلو نقل التجربة الإيرانية إلى مليشيا الحوثي ويصر على ضرورة استخدام أكثر الأسلحة فتكاً والمتمثلة بـ«المخدرات» في تفكيك المجتمع اليمني ودعم الانقلابيين.
وقال المصدر: «إيرلو يرأس فريقا يضم محمد الحوثي وأبو علي الحاكم وشقيق زعيم المليشيا عبد الكريم الحوثي وفارس مناع وقيادات أخرى تعمل بشكل خفي»، فيما ذكرت تقارير أمنية أن هناك 39 هنجرا في العاصمة صنعاء وحدها يستخدمهم تجار حوثيون في إخفاء مختلف أصناف المخدرات التي يستوردونها من إيران بالتنسيق مع مندوب الملالي حسن إيرلو ويتم تهريبها عبر ميناءي الحديدة والصليف ومرافئ صيد في شمالي الحديدة.
وقال مسؤول أمني: «الهناجر المتواجدة في صنعاء لا تستخدم لتخزين المواد الغذائية التالفة أو البضائع المهربة وإنما في تخزين المخدرات والأسلحة والذخائر المهربة»، مؤكدة أنها خطر يهدد العاصمة، لافتاً إلى وجود شبكات منظمة مرتبطة بقيادات عليا حوثية ويشرف عليها إيرلو مباشرة.
من جهة أخرى، أكد مسؤول نقابي في وزارة التربية والتعليم اليمنية أمس اختطاف المليشيا 50 معلماً وموظفاً بديوان وزارة التربية والتعليم متهمة إياهم بالعمل مع الشرعية وإخفاء أجهزة تخزين بيانات تابعة للمليشيا