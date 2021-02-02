دماء جديدة متخصصة تنضم لقوات الشرعية..والفريق بن عزيز يؤكد:ستكون إضافة نوعية للأبطال في جبهات القتال

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - مأرب

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الثلاثاء، عرضاً عسكريًا وحفلاً خطابيًا بمناسبة تخرج الدفعة الـ14 تخصص" قنص"، من معسكر النصر التدريبي.

وأشاد في كلمة ألقاها خلال الفعالية، بمستوى المهارات والخبرات التي استعرضها الخريجون.. مشيداً بجهود هيئة التدريب وقيادة المركز على ما يقومون به من جهود في جوانب التخطيط والإعداد والتدريب للمقاتلين.

وأكد الفريق بن عزيز، اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، بإعادة بناء القوات المسلحة ورفدها بالخبرات النوعية لما لذلك من أهمية في حسم المعركة الوطنية دفاعاً عن الحرية والكرامة والأمن والأمان والاستقرار لليمن.

وأشار إلى أن هذه الدفعة ستكون إضافة نوعية للأبطال في جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي الإرهابية التي تسعى لتدمر اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة خدمة للنظام الإيراني ومشروعه التدميري الذي يستهدف الوطن العربي برمّته.

وقال إن أبطال القوات المسلحة وأحرار اليمن قادرون على هزيمة المليشيا الكهنوتية وتخليص الشعب اليمني من مشروعها الكهنوتي الاستبدادي.

مؤكداً أن النصر أصبح قريباً على يد أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ورجال القبائل وبدعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية.

من جانبه، أشاد قائد معسكر النصر التدريبي العقيد أحمد الصباري، بالمهارات التي استعرضها الخريجون.. مثمناً جهود قيادات وضباط المعسكر التي بذلوها طيلة فترة التدريب وصولاً إلى هذه النتيجة الباهرة، مؤكداً بالاستمرار في تأهيل وتدريب منتسبي القوات المسلحة ورفد المؤسسة العسكرية بالكوادر المتخصصة في مختلف المجالات.

وجرى في نهاية الفعالية، التي حضرها قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن منصور ثوابة ونائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن موفق منصر ونائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي العميد الركن عبدالعزيز الفقية، تكريم المبرزين من خريجي الدفعة.