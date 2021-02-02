نبأ وفاة الأب يُسكت قلب الابن

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لم تتوقع عائلة مواطن سعودي أن تفجع في الأب والابن وتكون الصلاة عليهما في يوم واحد، فبعد أن توفي الأب جراء حادث سير، وفور أن تلقى ابنه الأكبر «خالد» خبر الوفاة سقط على الأرض، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أن تعرضه لسكتة قلبية جعل الأطباء يعلنون وفاته، ليلحق بوالده الذي صلي عليه الظهر فيما صلي على الابن العصر، ودفنا في مقبرة صديان بحائل السعودية.
وكان آخر ما دونه الابن أمس الأول في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "يا حي يا قيوم ربي إن والدي أغلى ما أملك. أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تشفيه".
وكان الوالد فلاح بن شباب الشريطي الشمري الذي يعمل معرّف قرية الضربة جنوب حائل، يرقد في مستشفى الملك خالد بحائل بالمملكة العربية السعودية جراء حادث مروري تعرض له بتاريخ 28 يناير2021، أدخله العناية في المستشفى حسب ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.