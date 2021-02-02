ستضرب كالإعصار... موجة عدوى فتاكة تهدد أمريكا

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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توقع خبير بارز في الأمراض المعدية، أن السلالة البريطانية الأكثر فتكا من "كوفيد 19"، ستصبح النسخة المهيمنة للفيروس في الولايات المتحدة ويمكن أن تضرب البلاد مثل الإعصار.

التوقعات التي كشف عنها الخبير، يوم الأحد الماضي، جاءت في الوقت الذي تجاوز فيه إجمالي الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة حاجز 26 مليونا، مع تزايد عدد الوفيات بشكل مطرد مقتربا أكثر من المستوى الكئيب عند نصف مليون.

ودعا عالم الأوبئة مايكل أوسترهولم، الذي خدم في المجلس الاستشاري الانتقالي لجو بايدن حول الفيروس، ومدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، أمريكا للاستعداد لانتشار السلالة الخبيثة من الفيروس هذا الربيع.

وقال أوسترهولم في مقابلة مع تلفزيون "إن بي سي": "الزيادة التي من المحتمل أن تحدث مع هذة السلالة الجديدة من إنجلترا ستحدث في الأسابيع الستة إلى 14 القادمة. هذا الإعصار قادم".

وحث الإدارة الجديدة على التحرك بشكل أسرع مع خطط لتطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في الولايات المتحدة، على الأقل بجرعتهم الأولى، وخاصة أولئك الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، من أجل محاولة تجنب أسوأ تفاقم بسبب أزمة السلالات المتغيرة.

السلالة الجديدة قد تكون أكثر فتكا بنسبة 30% من الفيروس الأصلي، كما يعتقد أنها أسرع انتشارا بنسبة 70% أيضا.

وأشار أوسترهولم إلى أنه إذا لم يتمكن القادة في أمريكا من استباق السلالة الأكثر عدوى وضراوة، فإن الكارثة ستؤثر على شكل موجة جديدة وسريعة من الإصابات، في جائحة خرجت بالفعل عن السيطرة منذ أن ضرب الولايات المتحدة قبل عام.