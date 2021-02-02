أول تحرك رسمي لإسرائيل استعدادًا لشن هجوم ضد إيران

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت قناة عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعاً، مساء امس الاثنين، مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين لمناقشة الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران.

وبحسب قناة "كان" فإن نتنياهو ناقش في اجتماع ضم وزير الجيش بيني غانتس، ورئيس أركانه أفيف كوخافي، ومسؤولين في وزارتي الجيش والمالية، "تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح خطط عملياتية متوقعة ضد إيران".

يأتي ذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، يوم غدٍ الأربعاء، بدعوة من نتنياهو؛ وذلك لبحث "المستجدات المتعلقة بالشأن الإيراني".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإن المجلس سيبحث "رفع مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران، والتحذير الأمريكي من أن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي".