الأصدقاء السريين ”لإسرائيل“ في ”اليمن“ يعلنون رسمياً استعدادهم لـ“التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الإنفصالي “عيدروس الزُبيدي” اليوم الثلاثاء استعداد المجلس التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الزُبيدي في مقابلة تلفزيونية مع قناة “روسيا اليوم” الناطق بالعربية إنه “رحب بالتطبيع مع إسرائيل من أجل ما اسماه السلام في المنطقة.

وتابع الزُبيدي قائلاً: “إذا تمكنا من (الانفصال) فالتطبيع حق سيادي لدولة الجنوب، وسنعلن التطبيع”.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم"قد تحدثت في منتصف العام الماضي 2020 م بوجود اصدقاء سريين لدولة الاحتلال الاسرائيلية في اليمن يتمثلون في ما يسمى بالمجلس الانتقالي (الجنوبي)المدعوم إماراتيا.

ونقلت الصحيفة الاسرائيلية عن هاني بن بريك نائب ما يسمى برئيس المجلس الانتقالي تغريدات في تويتر ترحّب بالتطبيع مع إسرائيل.