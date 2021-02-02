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السعودية تصدر بيانًا شديد اللهجة وتحذر كل مواطني المملكة والمقيمين فيها

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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أصدرت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين والمقيمين بشان فيروس كورونا واصاباته داخل المملكة حيث شددت علي ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة كورونا، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين، حتى لا تعود الإجراءات المشددة مرة أخرى.

كانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 310 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 368 ألفا و639 حالات منذ بداية الجائحة.

وذكرت الوزارة – في بيانها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا في البلاد- أنه تم تسجيل 271 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي المتعافين 360 ألفا و110 حالات.

كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.383 حالة منذ بداية الجائحة.

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