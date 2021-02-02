اشتباكات وعراك بالأيدي على الهواء في مؤتمر حزب العدالة والتنمية بتركيا

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهد مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية في منطقة أفجيلار في اسطنبول، عراكا واشتباكا بالأيدي، بعدما اشتكى أحد أعضاء الحزب من استبعاده من قائمة المرشحين لعضوية شعبة حزبية.

وأظهر مقطع فيديو، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلته صحيفة "زمان" التركية المعارضة، مجموعة من الحاضرين في المؤتمر يشتبكون بالأيدي.

ونقلت الصحيفة عن المحامي سيبرايل أكباش العضو الذي منع من الانضمام إلى قائمة المرشحين، قوله إن "حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الديمقراطية، ويتحدث عن العدالة، لذا يجب أن يسمح لأعضائه بالمنافسة بطريقة ديمقراطية".

من جهة أخرى، نشر الصحفي التركي أحمد أرميش مقطع فيديو لشجار أعضاء حزب العدالة والتنمية على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقا بالقول إن "ألمشهد محزن"، متسائلا: "هل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على علم بما يحدث؟ ومتى وصل حزب العدالة والتنمية إلى مثل هذه الحالة؟".

وكان الرئيس التركي قال أمس إن الوقت ربما قد حان من أجل مناقشة دستور جديد لتركيا، مؤكدا ضرورة أن "تكون صياغة الدستور شفافة، وأن يعرض لتقدير الشعب".