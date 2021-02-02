حزب الإصلاح بمحافظة الجوف يعقد اجتماعا رفيعا بقياداته التنظيمية

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عقد المكتب التنفيذي للتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الجوف لقاء موسعا، ضم رؤساء الدوائر ومسؤولي الاصلاح في المديريات لمناقشة تقارير الاداء الربعية.
وخلال اللقاء الذي تراسه الامين المساعد للمكتب التنفيذي لإصلاح الجوف الدكتور محمد صالح محسن تم استعراض ومناقشة تقارير الربع الأخير من العام المنصرم.
وقدم رؤساء الدوائر وفروع المديريات تقاريرهم متضمنه التحديات ومقترحات الحل لتطوير الاداء وتعزيز العمل داخل اطرهم.
واكد امين مساعد المكتب التنفيذي أهمية التخطيط والمتابعة والتقييم الدوري من خلال استعراض التقارير ومناقشتها لتجاوز القصور وتعزيز النجاحات واستيعاب المتغيرات.