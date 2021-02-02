بقيادة المتوكل.. حملة حوثية تستهدف الشهيد القشيبي واخوانه وقيادات في الشرعية «صور»

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أفادت مصادر محلية بمحافظة عمران، شمالي اليمن،بقيام ميليشيات الحوثي بحملة مصادرة لعدد من منازل القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.
ووفق المصادر فإن حملة يقودها القيادي الحوثي محمد علي المتوكل المعين من قبل الحوثيين في منصب"وكيل محافظة عمران للمناطق الشمالية".
وقد قامت الحملة بمصادرة منازل اللواء الركن الشهيد حميد حميد القشيبي وإخوانه اللواء الركن علي حميد القشيبي واللواء الركن عبدربه القشيبي في عزلة آل بالحسين مديرية خمر قرية الحيزي.
وقالت المصادر إن الحملة قامت بإغلاق المنازل والكتابة على بوابتها وجدرانها عبارة "مصادرة من قبل الدولة".
كما قامت الميليشيات بحجز ومصادرة منزل العقيد الركن عبدالله العماد الواقع في نفس العزلة والمديرية.
في ذات السياق، أفادت مصادر أخرى في مديرية ريدة بمحافظة عمران عن قيام ميليشيات الحوثي بمصادرة منازل العقيد فتح الملاحي وإخوانه، بالإضافة إلى اختطاف اثنين من إخوانه والزج بهم في السجن المركزي بعمران، بحسب موقع "الساحل الغربي" اليمني.