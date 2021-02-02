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أسعار الصرف الآن والفارق بين صنعاء وعدن

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء ..

*في صنعاء 

 شراء الدولار 595

بيع الدولار 597

شراء السعودي 157.50

بيع السعودي 157.80

*في عدن

 شراء الدولار 855

بيع الدولار 860

شراء السعودي 225

بيع السعودي 226

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