أسعار الصرف الآن والفارق بين صنعاء وعدن

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أسعار صرف الدولار الامريكي والريال السعودي مقابل الريال اليمني مساء الثلاثاء ..
*في صنعاء
شراء الدولار 595
بيع الدولار 597
شراء السعودي 157.50
بيع السعودي 157.80
*في عدن
شراء الدولار 855
بيع الدولار 860
شراء السعودي 225
بيع السعودي 226