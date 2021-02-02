قرارات يوقعها بايدن اليوم تفرح ملايين المهاجرين في أميركا

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس جو بايدن سيصدر تعليمات لحكومته، الثلاثاء، بتسهيل تجنيس 9 ملايين مهاجر مؤهلين للحصول على الجنسية الأميركية.

كما وسيوقع بايدن أمرا تنفيذيا بلم شمل العائلات على جانبي الحدود مع المكسيك.

وقال هؤلاء المسؤولون الكبار في الإدارة الأميركية إن هذه التعليمات ستصدر في سلسلة من المراسيم الخاصة بالهجرة التي سيوقعها بايدن خلال النهار، مؤكدًا من خلالها رغبته في مواصلة تقليد الترحيب بالمهاجرين الذي عطله سلفه دونالد ترمب.

ذكر أنه في أول ساعات له بالبيت الأبيض بعد تنصيبه، استهل بايدن عهده بتوقيع 15 إجراء تنفيذيا لمعالجة جائحة كورونا وتغير المناخ، وعدم المساواة العرقية، وإلغاء بعض السياسات التي وضعها سلفه ترمب.

فقد ألغى بايدن حظر السفر الذي فرضه ترمب على بعض الدول التي تقطنها أغلبية مسلمة، ودعا إلى تعزيز برنامج (الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة)، أو ما يعرف ببرنامج (الحالمين) للمهاجرين الذين قدموا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال.

وأنهى إعلان الطوارئ الوطني الذي كان أساسا لتحويل بعض الأموال الاتحادية لبناء جدار على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.