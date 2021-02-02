انفجار في شبام ونجاة مسئول أمني رفيع

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 241

هز انفجار في مدينة شبام بمحافظة حضرموت ،اليوم الثلاثاء، اثر استهداف مسئول امني بعبوة ناسفة.

وفي التفاصيل نجا مدير أمن مديرية شبام العقيد احمد ناشر بعد استهدافه بعبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمنية كان على متنها في الخط السريح بمدينة شبام.

ولم ترد انباء عن وقوع اصابات ،كما لم يعرف الجهة المسئولة عن الحادثة حتى الان 2 ظهرا.