قرارات يوقعها بايدن اليوم تفرح ملايين المهاجرين في أميركا انفجار في شبام ونجاة مسئول أمني رفيع أول رد رسمي على ما ورد في تقرير خبراء مجلس الأمن.. الشرعية تفتح ملف «فساد الوديعة السعودية» وتتوعد بمعاقبة هؤلاء الجوازات السعودية تمنح إذن السفر لثلاث فئات فقط في تطورات هي الأقوى...قبائل البيضاء تنتفض ضد تعسفات المليشيات الحوثية في المنطقة قصف هستيري بمختلف أنواع الأسلحة للمليشيات الحوثية على الأحياء السكنية بالحديدة الحكومة الشرعية تعلن برنامجها الإقتصادي من العاصمة المؤقتة عدن وبانتظار ثقة البرلمان ما هي الأمراض التي تكشف عنها رائحة الفن الكريهة دولة خليجية تدق ناقوس الخطر وتعلن عن تصاعد إصابات كورونا بأرقام مخيفة خلال أسابيع بايدن يلغي آخر مرسوم لترامب ويصدم الإمارات بقرارات جديدة
هز انفجار في مدينة شبام بمحافظة حضرموت ،اليوم الثلاثاء، اثر استهداف مسئول امني بعبوة ناسفة.
وفي التفاصيل نجا مدير أمن مديرية شبام العقيد احمد ناشر بعد استهدافه بعبوة ناسفة أثناء مرور دورية أمنية كان على متنها في الخط السريح بمدينة شبام.
ولم ترد انباء عن وقوع اصابات ،كما لم يعرف الجهة المسئولة عن الحادثة حتى الان 2 ظهرا.