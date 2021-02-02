قصف هستيري بمختلف أنواع الأسلحة للمليشيات الحوثية على الأحياء السكنية بالحديدة

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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‏ شنت ميليشيات الحوثي قصفاً عنيفاً عشوائياً بمختلف أنواع الأسلحة، على الأحياء السكنية في حي منظر السكني بمديرية الحوك جنوبي الحديدة، غربي اليمن، ما أسفر عن تدمير عدد من منازل المواطنين.

ووثق تصوير فيديو نشره الإعلام العسكري للقوات المشترك، أمس الاثنين، جانبا من حجم الدمار الكبير الذي لحق بمنازل المواطنين التي تساقطت فيها قذائف وصواريخ الميليشيات في حي منظر السكني.

كما يظهر التصوير كميات كبيرة من الأنقاض المتراكمة للمنازل المدمرة.

وقال أهالي حي منظر إن منازلهم دمرت جراء القصف العشوائي من ميليشيات الحوثي، وقد أصبحوا مشردين لا منازل ولا مأوى لهم.

وطالب الأهالي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل والنظر إلى جرائم ميليشيات الحوثي بحق المواطنين الذين لا ناقة لهم ولا جمل بالحرب حد تعبيرهم.

ويعاني حي منظر السكني من قصف حوثي متواصل بشكل يومي، الأمر الذي أدى إلى تدمير عشرات المنازل ودفع بمئات الأسر إلى النزوح بحثاً عن مناطق آمنة من إرهاب ذراع إيران، وسط ظروف معيشية بالغة السوء.

في السياق، عاودت ميليشيا الحوثي، المدرجة على اللائحة الأميركية السوداء للجماعات الإرهابية، استهداف القرى السكنية في مديرية حيس جنوب الحديدة، بالقذائف المدفعية والأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت، خلال الساعات الماضية، عدداً من القذائف المدفعية مستهدفة قرى سكنية في مناطق متفرقة بالمديرية.

وبالتزامن فتحت عناصر الميليشيات نيران الأسلحة الرشاشة والمتوسطة على مزارع المواطنين والطرقات الفرعية المؤدية إلى بلدات حيس، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وفي وقت سابق أحبطت القوات المشتركة، ثلاثة تسللات متزامنة نفذتها ميليشيا الحوثي، جنوب الحديدة وكبدتها خسائر مادية وبشرية فادحة