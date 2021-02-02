دولة خليجية تدق ناقوس الخطر وتعلن عن تصاعد إصابات كورونا بأرقام مخيفة خلال أسابيع

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم عودة تصاعد منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد بنسبة 200 في المائة خلال أسابيع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، في تغريدة على «تويتر»، «لا تجامل على حساب صحتك، الجائحة مستمرة، العالم لا يزال يعاني»، مضيفاً: «رصدنا ارتفاعات في أغلب مناطق المملكة».

وتابع بالقول: «لاحظنا خلال الأسابيع الماضية عودة المنحنى للصعود بنسبة 200 في المائة من أقل نقطة سجلناها في الأسبوع الأول من يناير (كانون الثاني)»، مشدداً على «الالتزام بتطبيق السلوكيات الصحية، حتى نكون في مأمن صحي».

وفي سياق متصل، وجه وزير الشؤون البلدية، ماجد الحقيل، الأمانات والبلديات، بتشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم وجميع المحلات ذات العلاقة بالصحة العامة.

ودعا الحقيل للإغلاق الفوري للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وإيقاع أشد العقوبات بحقها؛ حماية للمجتمع ومنعاً لانتشار الفيروس.

كان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة حذر أمس الأحد، من التهاون في التقيد بالإجراءات الوقائية، مشدداً على أن عدم التزام المجتمع بالاحترازات الوقائية سيضطرنا إلى اتخاذ إجراءات أشد من سابقتها.

وقال الدكتور الربيعة: «رصدنا زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بسبب التراخي في الاحترازات، وتلاحظون أن كثيراً من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك».

ووصف هذه الفترة بأنها صعبة جداً ويتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة، والحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية للوقاية من الفيروس والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة