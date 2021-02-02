آخر الاخبار

صدمة قاسية وغير متوقعة لـترامب تعرّف على الهداف الأعلى دخلا في تاريخ الرياضة تقييم خطورة العاصفة المغناطيسية التي تقترب من الأرض صراع الأجنحة الحوثية.. هل يتحول إلى مشهدٍ دامٍ؟.. “تقرير“ تأكيد رسمي من "أمريكا" بشأن إقتراب "ايران" من امتلاك سلاح نووي قطر تكشف عن مصير الخمور في مونديال 2022 السعودية تحصر مهن خدمة العملاء عن بعد بالسعوديين فقط.. مهنة أخرى قد تُمنع أيضاً عن الوافدين بيل غيتس يصرخ محذرا: الوباء التالي قد يكون أسوأ بعشر مرات تعرف على ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم وأين موقع اليمن والسعودية والامارات عاجل : روسيا ترفض 5 ملفات قدمها المجلس الانتقالي لموسكو والخارجية الروسية تلزم عيدروس وفريقه الاهتمام بقضيتين هامتين تتعلق بالحوثيين

صدمة قاسية وغير متوقعة لـترامب

الثلاثاء 02 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 340

وكل الرئيس الأمريكي السابق ، دونالد ترامب، محامين جدد للدفاع عنه في محاكمة عزله والتي من المقرر أن تبدأ في 9 فبراير .

و أضاف ترامب في بيان له :" محاميي الدفاع الموقرين" ديفيد شون وبروس إل كاستور سيقودان فريق الدفاع، حسبما نشرت " سكاي نيوز " .

ويعمل كاستور في القانون الجنائي، أما شون فمتخصص بـ"محاكمات الحقوق المدنية في ألاباما والدفاع الجنائي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك قضايا الموظفين الإداريين وقضايا معقدة أخرى"، وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب الدفاعي ويرى كلا الرجلين أن "العزل غير دستوري"، كما أورد البيان، الذي نقلت عنه "فرانس برس".

تأتي تصريحاته بعد أن أكدت صحف انسحاب 5 من محاميه من القضية بعد خلافات بينهم خاصة بالآلية التي يجب أن يعتمدها فريق الدفاع .

إقراء أيضاً
تأكيد رسمي من "أمريكا" بشأن إقتراب "ايران" من امتلاك سلاح نووي
السعودية تحصر مهن خدمة العملاء عن بعد بالسعوديين فقط.. مهنة أخرى قد تُمنع أيضاً
تعرف على ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم وأين موقع اليمن والسعودية والامارات
بيان نعي من الديوان الملكي السعودي في وفاة أحد أميرات ال سعود
عاجل الديوان الملكي السعودي يعلن عن موافقة الملك سلمان على مسمى أحد المشاريع العم
تطورات انقلاب ميانمار (بورما).. الزعيمة المعتقلة توجه دعوة للشعب وأميركا تهدد ال
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس