تعرّف على الهداف الأعلى دخلا في تاريخ الرياضة

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أثبت التسريب الأخير لعقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أن الهداف التاريخي للفريق الكتالوني، هو صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية.
وسربت صحيفة "El Mundo del Siglo XXI"، تفاصيل مثيرة من عقد ميسي مع برشلونة، وحمل غلافها عنوان "العقد الفرعوني الذي يدمر برشلونة"، مرفقا بالرقم 555.237.619 يورو.
وأوضحت الصحيفة أن النجم الأرجنتيني وقع عقدا منذ عام 2017، يقضي بحصوله على أكثر من 138 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو مبلغ منقسم بين الثابت والمتغير.
ويتضمن العقد مكافأتين: واحدة بقيمة (115.225 مليون يورو) فقط لقبول التجديد، والأخرى لولائه للفريق بقيمة (77.929 مليون يورو).
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن ميسي يعتبر صاحب أكبر عقد في تاريخ الرياضة العالمية على الإطلاق.