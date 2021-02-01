الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حذر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، من أن إيران باتت قريبة من صنع المواد اللازمة لامتلاك سلاح نووي، مجددا استعداد بلاده للعودة للاتفاق النووي في حال عادت إيران للالتزام به.

وقال بلينكن، في مقابلة مع محطة "إن بي سي نيوز" الأمريكية: "إيران على بعد أشهر من أن تصبح لها القدرة على إنتاج مواد انشطارية كافية لسلاح نووي"، محذرا من أن الفترة قد تنخفض إلى "أسابيع حال واصلت إيران رفع القيود الواردة في الاتفاق النووي".

وأكد بلينكن أن "الولايات المتحدة راغبة في العودة للامتثال بالاتفاق النووي إذا ما فعلت إيران ذلك، ثم العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها على اتفاق أطول وأقوى يشمل القضايا الأخرى".

وأبرمت إيران اتفاقها مع 6 قوى كبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) عام 2015، حيث التزمت بتقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وغيرها.

وأعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في أيار/ مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات الأمريكية، ما دفع إيران لتعليق الالتزام ببعض البنود.

فيما صادقت إيران، أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على قانون "الإجراء الاستراتيجي لرفع العقوبات" الذي بدأه البرلمان، وألزم السلطات بالبدء في إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (من 20 بالمئة).

كما شرعت بموجب القانون في استخدام أجهزة طرد مركزي أكثر قوة تتجاوز بنود الاتفاق النووي، وطرد المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في 21 فبراير/ شباط الجاري إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية عن طهران .

وتعتبر ايران الداعم الرئيسي للمليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن وجماعات شيعية إرهابية في عدد من الدول العربية كالعراق وسوريا ولبنان

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