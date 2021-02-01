السعودية تحصر مهن خدمة العملاء عن بعد بالسعوديين فقط.. مهنة أخرى قد تُمنع أيضاً عن الوافدين

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت السلطات السعودية، الإثنين 1 فبراير/شباط 2021، عن حصر مهن خدمة العملاء عن بعد بمواطنيها فقط، سعياً لخلق فرص عمل جديدة للسعوديين، في وقت تواجه المملكة النفطية مصاعب اقتصادية، بسبب تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة فيروس كورونا.

وزارة الموارد البشرية السعودية قالت على حسابها في تويتر إنها قرّرت "قصر مهن ووظائف خدمة العملاء العاملين عن بعد على السعوديين سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر".

يستهدف القرار جميع المهن "التي تقدم في مراكز الاتصال خدمة العملاء عن بعد، سواء عن طريق الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها".

الوزارة أشارت أيضاً إلى أن قرار حصر وظائف خدمة العملاء عن بعد، التي ازدادت بشكل كبير منذ ظهور الفيروس قبل أكثر من عام، بالمواطنين هدفه "خلق مزيد من فرص العمل للسعوديين ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم".

بالموازاة مع ذلك من المتوقع أن تتجه المملكة لحصر قيادة سيارات الأجرة التي تعمل عبر التطبيقات الهاتفية بالسعوديين، بحسب وسائل إعلام محلية.

ومنذ بدء انخفاض أسعار الخام في 2014 شجّعت السعودية، صاحب أكبر اقتصاد عربي، ودول الخليج الثرية الأخرى مواطنيها، على تولي وظائف كان يشغلها في السابق ملايين الأجانب من دول آسيوية خصوصاً.

كما فرضت الرياض قبل سنوات على الشركات تخصيص حصة من العمالة لديها للمواطنين السعوديين.

تأتي هذه القرارات بينما تقول الهيئة العامة للإحصاء السعودية الحكومية إن معدل البطالة في المملكة التي يشكل الشبان غالبية سكانها انخفض إلى 14.9% في الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 15.4% في الربع الثاني.