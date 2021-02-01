عاجل : روسيا ترفض 5 ملفات قدمها المجلس الانتقالي لموسكو والخارجية الروسية تلزم عيدروس وفريقه الاهتمام بقضيتين هامتين تتعلق بالحوثيين

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

عدد القراءات 3083

استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني، عيدروس الزبيدي.

وجاء في بيان صحفي صدر عن الخارجية الروسية أن بوغدانوف والزبيدي، الذي وصل إلى موسكو في زيارة عمل، ناقشا بشكل مفصل التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن وخاصة في مناطقها الجنوبية، مع التركيز على أبرز المهام المنوطة بالحكومة الائتلافية اليمنية، التي دخل في تشكيلتها للمرة الأولى ممثلو المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب بيان الخارجية الروسية الذي أوحى بمطالبة المجلس الانتقالي الاهتمام بقضايا آفاق الوقف التام للقتال في اليمن وتنظيم حوار بين السلطات اليمنية الرسمية " المليشيات الحوثية"، بناء على اتفاق الرياض الموقع في 5 نوفمبر 2019.

وتمت الإشارة من الجانب الروسي بهذا الصدد إلى أن "الحوار الوطني الشامل الذي يراعي المصالح والقضايا المشروعة لجميع القوى السياسية اليمنية الرئيسة هو وحده كفيل بضمان الحل الدائم للعديد من المشاكل التي تواجهها الجمهورية اليمنية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتنظيم هياكلها الإقليمية والسياسية".

ورفض الجانب الروسي أي حديث عن القضايا التي سعى المجلس الانتقالي لطرحها على الروس وفي مقدمتها قضايا الانفصال والاستقلال أو تلك الشعارات البراقة التي دأب المجلس الانتقالي على نشرها في أواسط العامة من الجنوبيين .

كما حاول عيدروس الزُبيدي مغازلة الروس وتقديم خمس ملفات لهم , مطالبا منهم الدخول في تعاون مشترك ورعاية المصالح المشتركة، خاصة ما يتعلق بمضيق باب المندب وخليج عدن، وخطوط الملاحة البحرية، ومكافحة الإرهاب، والتعاون والتكامل السياسي والاقتصادي.

وهي كلها قضايا تجاهلها البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية الروسية ما يؤكد رفضها الكامل لذلك الطرح , كون تلك القضايا سيتم مناقشها مع الجهات الرسمي وليس فصيل صغير دخل مكونات الدولة .

كما تحدث الزبيدي خلال بكلمة أكد فيها "أن هذا اللقاء، يمثل فرصة للتعريج على التاريخ الحافل بالصداقة والإخاء والتعاون بين الجنوب وروسيا الاتحادية، إذ لا تزال بصمات ومواقف الاصدقاء الروس حاضرة على كافة المستويات في مختلف مدن وأرياف الجنوب.