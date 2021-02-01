حرس الحدود يكشف عن انتصارات جديدة للجيش الوطني بمحافظة صعدة

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نفذت قوات الجيش الوطني اليوم، الاثنين، هجوما نوعيا على مناطق تمركز عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية بمركز مديرية باقم بمحافظة صعده.
وقال قائد اللواء الخامس حرس حدود العميد محمد الباهلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على "تبة ابو علي" الواقعة في مدخل مركز مديرية باقم بعد اشتباكات عنيفة اسفرت عن قتل وجرح عدد من عناصر الميليشيا.