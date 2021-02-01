ملكة جمال تتحول غسالة أطباق لسبب غريب

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لم يخطر ببال ملكة جمال مدينة كيزيلوردا «جلنور نورتازا»، المتنافسة على لقب «ملكة جمال كازاخستان» عام 2017، أنها ستضطر للعمل في مطعم بسيط، تحسباً لتعرضها لتحرش الرجال بسبب جمالها.
ظهرت جلنور في مقطع فيديو على مواقع التواصل، أثناء غسل الأطباق وتقشير الثوم في مطبخ مطعم بمدينتها، بينما لا تنكر مشاركتها في مسابقة الجمال.
وتقول زميلتها: تمر جلنور بحالة معيشية صعبة، لأنها باتت يتيمة وتضطر للإنفاق على نفسها، وبسبب جمالها لم تجد عملاً لائقاً، لأن النساء يغرن منها، بينما يقدم لها الرجال عروضاً غير أخلاقية، ما دفعها للعيش بمكان لا ترى فيه سوى الأطباق.