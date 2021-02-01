اليمن تستعد للسعودية وأوزباكستان بمعسكر في سيئون

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم معسكره الداخلي في استاد "سيئون" الأولمبي الذي بدأ في 20 يناير ويستمر لمدة شهر كامل؛ استعداداً لخوض مباريات قادمة، منها مواجهة السعودية وأوزباكستان.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب"سامي النعاش" عن قائمة المنتخب، لخوض استحقاقات قادمة لمبارياته، التي سيخوضها في نهاية مارس المقبل.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يحتل المركز الرابع في مجموعته، التي تضم كلا من: السعودية وأوزباكستان وفلسطين وسنغافورة، وذلك برصيد خمس نقاط، وما تزال أمامه فرصة التأهل للنهائيات الآسيوية.

وأكد سامي النعاش أن المنتخب بدأ وحدات تدريبية منتظمة (صباحية ومسائية) لرفع الجاهزية البدنية والذهنية، استعدادا للمرحلة القادمة.

وأوضح أنه رغم صعوبة المواجهتين القادمتين، نظرا لقوة وسمعة المنتخب السعودي والأوزبكي، إلا أن المنتخب سيحاول تقديم كل ما لديه من إمكانيات، لتشريف الكرة اليمنية.

ولفت إلى أن حظوظ المنتخب لا زالت قائمة في الذهاب أولا لكأس آسيا، وإن كان ما زال هناك أمل في التأهل للمرحلة الثانية من التصفيات المزدوجة، حسب تعبيره.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب اليمني منتخبي السعودية وأوزباكستان يومي 25 و30 مارس القادم، ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، وكأس آسيا في الصين 2023.

ويحتل المركز الرابع برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز على منتخب فلسطين بهدف وحيد، وتعادلين مع منتخبي السعودية (2/2) وسنغافوة بالنتيجة نفسها، وتعرض لخسارتين أمام أوزباكستان (5/0)، وسنغافورة (2/1).