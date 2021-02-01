وزير الشؤون الإسلامية بالمملكة يستقبل رؤساء المكونات الدعوية في برنامج التواصل مع علماء ودعاة اليمن بالرياض السعودية... افتتاح أول مقهى لبول الإبل الطازج وتركي الحمد يتدخل بيان نعي من الديوان الملكي السعودي في وفاة أحد أميرات ال سعود علامات أحذر منها فقد تنذر بحدوث نوبة قلبية عاجل الديوان الملكي السعودي يعلن عن موافقة الملك سلمان على مسمى أحد المشاريع العملاقة اليمن تستعد للسعودية وأوزباكستان بمعسكر في سيئون الأسطورة يختار الفريق الأقرب للفوز بدوري الأبطال للموسم الجديد فيروس صيني يتسبب في إدخال احد مذيعات قناة العربية في نوبة ضحك على الهواء – فيديو في اجتماع استثنائي.. الحكومة اليمنية توافق على مشروع البرنامج العام وتكشف أبرز ما تضمن «7 محاور رئيسية ومعين يعترف بصعوبة المهمة» تعيين أحد أقارب عبدالملك الحوثي في منصب خطير مستحدث وقيادي في الجماعة ينفجر غضبا: «افعلوا نكز للمشاط»
دخلت مقدمة برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”، سارة دندراوي، في نوبة من الضحك على الهواء، أثناء حديث ضيفها عن سبب تناول الشعب الصيني للخفافيش والحيوانات الغريبة التي تسبب الفيروسات مثل كورونا.
وسألت “دندراوي” في بداية الحلقة ضيفها الدكتور تامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية، عن مدى صحة تناول الصينيين للخفافيش، لُجيب، بأن “الصين زحمة وناس كثيرة في أماكن صغيرة”.
وتلعثم “الخشان” أثناء محاولة تبريره تناول الصينيين لـ”الخفافيش”، لتقاطعه “دندرواي” بقولها: “يعني الصين يا دكتور”، فيما ردَّ عليها قائلًا: “والله صح.. حاولت أصرّف لهم بس ما مشي الحال”، لتدخل المذيعة في نوبة ضحك هستيرية مع الضيف.