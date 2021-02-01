فيروس صيني يتسبب في إدخال احد مذيعات قناة العربية في نوبة ضحك على الهواء – فيديو

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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دخلت مقدمة برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة “العربية”، سارة دندراوي، في نوبة من الضحك على الهواء، أثناء حديث ضيفها عن سبب تناول الشعب الصيني للخفافيش والحيوانات الغريبة التي تسبب الفيروسات مثل كورونا.

وسألت “دندراوي” في بداية الحلقة ضيفها الدكتور تامر الخشان، استشاري الأمراض المعدية، عن مدى صحة تناول الصينيين للخفافيش، لُجيب، بأن “الصين زحمة وناس كثيرة في أماكن صغيرة”.

وتلعثم “الخشان” أثناء محاولة تبريره تناول الصينيين لـ”الخفافيش”، لتقاطعه “دندرواي” بقولها: “يعني الصين يا دكتور”، فيما ردَّ عليها قائلًا: “والله صح.. حاولت أصرّف لهم بس ما مشي الحال”، لتدخل المذيعة في نوبة ضحك هستيرية مع الضيف.