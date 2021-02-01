تعيين أحد أقارب عبدالملك الحوثي في منصب خطير مستحدث وقيادي في الجماعة ينفجر غضبا: «افعلوا نكز للمشاط»

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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عينت سلطات الحوثيين الانقلابية في صنعاء، احد اقارب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، في منصب جديد مستحدث.

وبحسب اعلام الحوثي فقد أصدر رئيس مايسمى المجلس السياسي ،مهدي المشاط، امس الأحد ،قرارا بتعيين عبدالمجيد عبدالرحمن حسن الحوثي رئيسا للهيئة العامة للأوقاف،بعد يومٍ واحد من قرار الإنشاء لهذه الهيئة المستحدثة.

وعبدالمجيد الحوثي الذي سلمت له جماعة الحوثي رئاسة ما تسميها "هيئة الأوقاف"، يعد من أبرز المتورطين في تجنيد الأطفال وزجّهم في جبهات القتال،وفق المعلومات المتوفرة عنه.

وبحسب مراقبين، فإن قرار الميليشيا هذا أتى في إطار خطتها للسيطرة الكاملة على أموال الأوقاف.

ويوم السبت أصدر مهدي المشاط قرارا بإنشاء ما تسمى الهيئة العامة للأوقاف.

وهيئة الأوقاف المستحدثة على غرار هيئة الزكاة التي يترأسها القيادي الحوثي شمسان ابونشطان.

ويشكوا اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثي من التدابير التعسفية المتعلقة بجباية الحوثيين أموال الزكاة والأوقاف وتوريدها إلى حسابهم .

*قيادي حوثي غاضب

وتفاعلا مع هذا القرار بتعيين احد اقارب الحوثي في منصب جديد وخطير ، عبر قيادي حوثي ، عن غضبه واستيائه من التعيينات التي تذهب أغلبها لأسر محددة من داخل السلالة الحوثية ، وتهميش أسرته.

حيث كتب القيادي المدعو عبدالسلام محمود جحاف، في تغريدة مساء الأحد قائلا: اشتي أدري ليش القرارات كلها حوثي ومؤيد وشرف الدين وبيت جحاف ولا لهم ذكر على الأقل اخلطوا لاجل يشعر الناس ان به عدالة في التوزيع ومساواة بين المناطق افعلوا نكز للمشاط عسى يكون ناسي والا ذكروه والله حرام الاقصاء والتهميش ما يجوز من الله.

وقبل ايام كشفت مصادر خاصة لمأرب برس عن تعيين نجل مؤسس جماعة الحوثي علي حسين بدر الدين، قائدا لقوات النجدة، في اطار استحواذ عائلة الحوثي على مناصب ومفاصل السلطة في المحافظات التي تخضع لهم.