شارع في نيويورك بإسم أبرز رؤساء اليمن وأسرته توجه رسالة شكر وعرفان

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

عدد القراءات 656

أطلقت الجالية اليمنية في ولاية نيويورك الأمريكية، اسم الرئيس اليمني الأسبق ابراهيم الحمدي على احد الشوارع هناك.

ونجح مجموعة من شباب الجالية اليمنية، فى استخراج الموافقة الرسمية من مجلس أدارة الحي رقم ١١ بمنطقة البرونكس_نيويورك بتسمية جزء فى خط الوايت بلينز رود بأسم : شارع ابراهيم الحمدي (Ibrahim alhamdi way).

وتقدمت أسرة الشهيد إبراهيم الحمدي، ممثلة بنجله "نشوان"، بالشكر والعرفان والتقدير للجالية اليمنية في ولاية نيويورك الأمريكية، وعلى رأسهم الكابتن يحيى عبيد، وزيد ناجي؛وذلك لجهود الجالية اليمنية في تسمية أحد شوارع مدينة "البرونكس"، في ولاية نيويورك، باسم الرئيس اليمني الأسبق الشهيد إبراهيم الحمدي.

وقالت أسرة الشهيد إبراهيم الحمدي، في رسالة الشكر(اطلع عليها مأرب برس)، إن هذا العمل يدل على وفاء الجالية اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية، للشهيد وحبهم الكبير لمشروعه الوطني.

وقامت الجالية اليمنية في ولاية نيويورك الأمريكية، قبل أيام، بإعادة تأهيل أحد شوارع مدينة "البرونكس"، وتسميته باسم "الرئيس إبراهيم الحمدي"، في خطوة غير مسبوقة.

وتولى الشهيد إبراهيم الحمدي رئاسة اليمن "الشطر الشمالي"، في 13 يونيو 1974م، واغتيل في 11 أكتوبر 1977م، ولا يزال يحظى بحب كبير لدى اليمنيين، حتى اليوم.