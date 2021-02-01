الحكومة اليابانية تعلن تقديم مساعدات لليمن

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أعلنت الحكومة اليابانية تقديم مساعدات غذائية جديدة لليمن بقيمة 20.5 مليون دولار من الميزانية التكميلية لليابان للسنة المالية 2020م عبر برنامج الأغذية العالمي.
وقالت السفارة اليابانية في اليمن في بلاغ لها، ان المساعدات الغذائية الجديدة تهدف إلى تقديم معونات إنسانية في مجال الغذاء والتغذية باليمن ومن المتوقع لها أن تسهم في تأمين الغذاء لـ 2 مليون و285 ألف شخص.
وأشارت الى استمرار اليابان في مساندة اليمن للتخفيف عن معاناة مواطنيه من خلال تقديم المساعدات في مختلف المجالات.