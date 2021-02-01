انفجار غضب...200 عالم دين في هذه الدول يصدرون فتوى تحريم التطبيع مع إسرائيل أكتشف شخصيتك وماهي أفضل الأطعمة لديك من خلال طول اصابعك بسمة وهبة تمشف سر من أسرار إنفصال عمرو دياب عن ظينا الشربيني توقيع اتفاقية لأول مرة في العالم بين إسرائيل و دولة ذات أغلبية إسلامية عن بعد تسريبات جديدة من بند سري لعقد ميسي مع برشلونة وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار هجوم مطار عدن ويؤكد ضرورة تدخل الجتمع الدولي الجيش الروسي يشكل طوق أمني في موسكو مع تجدد المظاهرات وتوقيفات بالجملة تفاصيل معرض صور للمليشيات الحوثية يكشف مقتل 1000مجند من مديرية واحدة وزير الدفاع الإسرائيلي يوجة صفعة قوية لإيران ويطلق تصريحات نارية وقوية حول سلاحها وبرنامجها النووي إنقلاب عسكري هو الأخطر والجيش يعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام ونقل السلطة للقائد الأعلى
أصدر 200 من العلماء والأئمة الموريتانيين مساء الأحد فتوى تحرم التطبيع مع إسرائيل وتعتبر العلاقة مع "الكيان الغاصب لأرض فلسطين والمحتل لبيت المقدس وأكنافه حراما ولا تجوز بأي حال".
وأكد الموقعون على الفتوى في ندوة نظموها مساء اليوم بجامع التوفيق بنواكشوط "أن التطبيع مساندة ودعم كامل للصهاينة الغاصبين على كافة ما يقومون به من حصار وقتل وتدمير ولا يمت إلى الصلح بصلة".
وخلص العلماء والأئمة إلى أن التطبيع حرام من أعظم المحرمات، معتبرين أن واقع التطبيع موالاة، وموادّة، وتحالف مع العدو، وتعاون معه في مجالات مختلفة ضد الإسلام والمسلمين. ودعا العلماء حكومة بلادهم إلى الالتزام بما سبقت أن أعلنت من أنها لا تعتزم التطبيع مع إسرائيل.
وأبرز الموقعين على الفتوى العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو المحسوب على التيار الإسلامي رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا وعلماء آخرون.
يذكر أن موريتانيا قطعت علاقاتها مع إسرائيل في 2009 إبان الحرب على غزة وكشفت مصادر صحافية إسرائيلية وأمريكية أن موريتانيا وإندونيسيا تعتزمان الالتحاق بركب التطبيع بعد الإمارات والبحرين والسودان والمغرب