بسمة وهبة تمشف سر من أسرار إنفصال عمرو دياب عن ظينا الشربيني

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت الإعلامية المصرية، بسمة وهبة، سبب انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، بعد مقابلتها له قبل يومين في دبي.

وقالت بسمة وهبة، في فيديو بثته عبر حسابها على "إنستغرام"، "للأسف مضطرة أقول لكم عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه؟ سابوا بعض من نبرنا ياجماعة، قمر ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه وهي كمان كل حاجة حلوة فيها، جبناهم الأرض.. حسد وعنينا ونبرنا عليهم".

وتابعت، أن "بعض الإعلاميين يستغلون انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني لإشعال الأجواء بينهما"، ذاكرة الإعلامي تامر أمين ووجهت له رسالة قائلة: "تامر يا أمين بوتاجاز، مفيش داعي يا تامر وبعدين لما تعمل كده أطلع أنا أعمل إيه ي برنامجي الجديد؟، يا جماعة براحة على الناس، لو في واحد % إنهم يرجعوا لبعض مش هيرجعوا، بسبب تناقل الكلام والتأويل".

وأوضحت بسمة وهبة، أنه من غير اللائق تناول سيرة الطرفين كونهما شخصيتين عامتين، كما نصحتهما بأن المال قد يشتري أي شيء والقدر قد يجلب أي شيء ولكن الحب لا يقدر بثمن، وأن يحاولا التنازل وتقريب وجهات النظر وألا يستغنيان عن حبهما بسهولة.

وكانت مصادر إعلامية كشفت الفترة الماضية عن وقوع شجار بين الفنان المصري عمرو دیاب، والفنانة دینا الشربیني، أدى إلى علو صوتھما خلال تواجدھما في أحد الأماكن الساحلیة، كما انتشرت تكهنات خلال الفترة الماضية أن علاقتهما انتهت للأبد، بعد أن ألغى متابعته لها على موقع "إنستغرام"، وطرده لها من شقته في فندق "الفورسيزونز".

فيما قال الكاتب الصحفي والإعلامي أيمن نور الدين، إن "الخلاف لم يكن وليد هذه اللحظة، مؤكدا أن "الخلاف وقع بسبب رغبة دينا الشربيني في الزاوج الرسمي، بعد علاقة طويلة دامت لعدة سنوات، وشعرت بالغيرة عندما وجدت الكثير من الفنانات يحتفلن بزفافهن أمام الجميع"، فكتب أيمن: "حيث كانت للزيجات الرسمية المتتالية في الوسط الفني في الأشهر الماضية أثرها في تجدد الخلافات بينهما، وصارت دينا تطالب بالمساواة بياسمين صبري وريهام حجاج وأخيرا درة وأنها لا تقل عن أي فنانة أخرى في الحصول على الزواج الرسمي وربما إنجاب الأطفال مستقبلا