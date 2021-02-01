وزير الإعلام يكشف خفايا وأسرار هجوم مطار عدن ويؤكد ضرورة تدخل الجتمع الدولي

الإثنين 01 فبراير-شباط 2021 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الأحد، أن هجوم مطار عدن نفذ بصواريخ إيرانية الصنع.

و يجب إعادة تقييم مسار السلام بعد هجوم عدن وكتب في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية عبر موقع تويتر "مرور شهر على الجريمة الارهابية الكبري التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف رئيس واعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ ايرانية الصنع،دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم.

بشاعة واجرام ودموية كما أضاف "هذا الهجوم مثل واحدة من اكبر الجرائم التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الارهابية منذ انقلابها على الدولة، وكشف حجم بشاعتها واجرامها ودمويتها، وأنها لا تختلف عن التنظيمات الارهابية، وافصح عن موقفها الحقيقي من السلام".

١-مرور شهر على الجريمة الارهابية الكبري التي نفذتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران باستهداف رئيس واعضاء الحكومة لدى وصولهم مطار عدن الدولي، بعدد من الصواريخ ايرانية الصنع،دون اكتراث باستهداف المطار ومصير مئات المواطنين المتواجدين فيه لحظة الهجوم

​وتابع "الهجوم الذي لاقى إدانة واستنكار واسعين وغير مسبوقين من الدول الشقيقة والصديقة، يؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف الاجرام الذي يفتك باليمنيين، والمضي في تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة ارهابية" وإدراج قياداتها في قوائم الارهاب وضمان عدم افلاتهم من العقاب"