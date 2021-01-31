الدنمارك تتوج ببطولة العالم لكرة اليد

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خطف منتخب الدنمارك لكرة اليد فوزا صعبا من نظيره السويدي بفارق هدفين ليتوج ببطولة العالم المقامة في مصر.
وأقيمت المباراة التي جمعت المنتخبين في نهائي المونديال، مساء اليوم الأحد، على صالة استاد القاهرة وانتهت بفوز الدنمارك على السويد بنتيجة 26-24.
وبذلك استطاع منتخب الدنمارك بقيادة أسطورته العملاق ميكيل هانسن تحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه بالبطولة الماضية عام 2019 بعد فوزه على النرويج.
وبإضافتها اللقب الثاني في تاريخها، تساوت الدنمارك مع كل من ألمانيا وروسيا وأسبانيا.
وكان محاربو الفايكنج قد تأهلوا إلى نهائي مونديال اليد بعد فوزهم على إسبانيا بطل أوروبا بنتيجة 35-33، فيما تأهلت السويد للنهائي بعد فوزها على فرنسا بنتيجة 32/26.
ونظمت مصر كأس العالم لكرة اليد النسخة 27 رجال خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير/كانون الثاني الجاري.