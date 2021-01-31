الدنمارك تتوج ببطولة العالم لكرة اليد الإمارات تتجاوز عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا إعلام عبري يكشف عن موعد زيارة "نتنياهو"الى الإمارات والبحرين .. ما المهمة؟ الكشف عن أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال والنساء دولة جديدة تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تقارير أممية تحرك سلطان البركاني وهيئة رئاسة مجلس النواب تفتح ملف مخالفات البنك المركزي قطر تعلن جرعة سعرية في أسعار الوقود معارض شرس لبوتين ومنظمة الصحة و”عدوة ترامب”..الكشف عن أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام مراد حنين.. وحش بشري حوثي على طاولة التفاوض وضحاياه يصرخون مكانه المحاكم الدولية الفنانة أصالة تحدد ثلاث دول عربية لدفنها في حاول وفاتها
تجاوزت الإمارات حتى امس السبت عتبة 300 ألف إصابة بكوفيد 19، بعد إعلان وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3647 إصابة جديدة. وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت "183,952 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية"، ما ادى إلى الكشف عن الإصابات الجديدة.
وبهذا أصبح عدد الإصابات المسجلة في الإمارات 300,661، بينما تم الإعلان عن 12 وفاة جديدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات 838. وتشهد الإمارات في الأسابيع الأخيرة تزايداً مطرداً في أعداد الإصابات بفيروس كورونا.