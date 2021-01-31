الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ما يسمى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه الشهر المقبل، إلى الإمارات والبحرين في زيارة رسمية، وذلك بعدما كان أرجأ هذه الزيارة 3 مرات.

وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية أبوظبي يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي وينهي رحلته في العاصمة البحرينية المنامة.

وتهدف الرحلة، إلى التأكيد على "الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإسرائيل مع دول التطبيع بينما تحاول أيضا حشد قادة هذه الدول من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015"، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

من الجدير ذكره، أنه كان من المقرر أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر نوفمبر المنصرم، لكن الزيارة تم تأجيلها 3 مرات بسبب جائحة كورونا والأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

وكانت إسرائيل وقعت اتفاق سلام مع الإمارات وإعلان سلام مع البحرين ضمن "اتفاقيات أبراهام" بوساطة أمريكية خلال حفل في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الماضي.