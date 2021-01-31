آخر الاخبار

الإمارات تتجاوز عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا إعلام عبري يكشف عن موعد زيارة "نتنياهو"الى الإمارات والبحرين .. ما المهمة؟ الكشف عن أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال والنساء دولة جديدة تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تقارير أممية تحرك سلطان البركاني وهيئة رئاسة مجلس النواب تفتح ملف مخالفات البنك المركزي قطر تعلن جرعة سعرية في أسعار الوقود معارض شرس لبوتين ومنظمة الصحة و”عدوة ترامب”..الكشف عن أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام مراد حنين.. وحش بشري حوثي على طاولة التفاوض وضحاياه يصرخون مكانه المحاكم الدولية الفنانة أصالة تحدد ثلاث دول عربية لدفنها في حاول وفاتها انتصارات جديدة للجيش الوطني في محافظة الجوف

إعلام عبري يكشف عن موعد زيارة "نتنياهو"الى الإمارات والبحرين .. ما المهمة؟

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 319
 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن ما يسمى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيتوجه الشهر المقبل، إلى الإمارات والبحرين في زيارة رسمية، وذلك بعدما كان أرجأ هذه الزيارة 3 مرات.

  

وقالت "القناة 13" الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن يقضي نتنياهو يوما في العاصمة الإماراتية أبوظبي يلتقي خلاله بكبار قادة الإمارات، ثم يتوجه إلى دبي وينهي رحلته في العاصمة البحرينية المنامة.

  

وتهدف الرحلة، إلى التأكيد على "الإنجازات الدبلوماسية الأخيرة لإسرائيل مع دول التطبيع بينما تحاول أيضا حشد قادة هذه الدول من أجل إنشاء جبهة موحدة ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015"، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.

 

من الجدير ذكره، أنه كان من المقرر أن يقوم نتنياهو برحلته هذه في شهر نوفمبر المنصرم، لكن الزيارة تم تأجيلها 3 مرات بسبب جائحة كورونا والأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل.

وكانت إسرائيل وقعت اتفاق سلام مع الإمارات وإعلان سلام مع البحرين ضمن "اتفاقيات أبراهام" بوساطة أمريكية خلال حفل في البيت الأبيض في 15 سبتمبر الماضي.

 
إقراء أيضاً
الإمارات تتجاوز عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا
دولة جديدة تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل
معارض شرس لبوتين ومنظمة الصحة و”عدوة ترامب”..الكشف عن أبرز المرشحين لجائزة نوبل
عاجل .. الموت يفجع الملك سلمان وأمير قطر أول المعزين
السعودية تطلق تحذيرا هاما لمواطنيها بخصوص المظاهرات
مسئول سعودي يطلق تحذيرات عاجلة بعد تزايد ملحوظ في اصابات كورونا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2021 مأرب برس