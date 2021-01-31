الإمارات تتجاوز عتبة 300 ألف إصابة بفيروس كورونا إعلام عبري يكشف عن موعد زيارة "نتنياهو"الى الإمارات والبحرين .. ما المهمة؟ الكشف عن أكثر أنواع السرطان انتشاراً بين الرجال والنساء دولة جديدة تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تقارير أممية تحرك سلطان البركاني وهيئة رئاسة مجلس النواب تفتح ملف مخالفات البنك المركزي قطر تعلن جرعة سعرية في أسعار الوقود معارض شرس لبوتين ومنظمة الصحة و”عدوة ترامب”..الكشف عن أبرز المرشحين لجائزة نوبل للسلام مراد حنين.. وحش بشري حوثي على طاولة التفاوض وضحاياه يصرخون مكانه المحاكم الدولية الفنانة أصالة تحدد ثلاث دول عربية لدفنها في حاول وفاتها انتصارات جديدة للجيش الوطني في محافظة الجوف
كشف رئيس أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية، أندري كابرين، عن أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال والنساء.
ووفقا له، فالرجال غالبا ما يصابون بسرطان القصبة الهوائية والشعب الهوائية والبروستات والجلد والمعدة والقولون. أما بين النساء فينتشر مرض سرطان الثدي والجلد والرحم والقولون، بحسب ما نقلته صحيفة "غازيتا رو".
وأشار الاختصاصي إلى أن تطور السرطان يرجع إلى الجينات فقط في 15-20 في المئة من الحالات، وتعتمد حالات الإصابة الأخرى على نمط حياة الشخص. لذلك، من المهم الخضوع للفحوصات الوقائية في الوقت المناسب وتفادي العوامل التي تسهم في ظهور السرطان، مثل التدخين وتعاطي الكحول واللحوم الحمراء وزيادة الوزن.
وخلص الطبيب، "لسوء الحظ ، تزداد احتمالية الإصابة بالسرطان كلما تقدم الشخص في السن. فتزداد نسبة احتمالية الإصابة بعد 65 عاما، بحوالي 7 إلى 10 في المئة ثم ترتفع هذه النسبة كل خمس سنوات".