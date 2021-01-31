دولة جديدة تعلن إقامة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

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أعلنت وزارة الخارجية لجمهورية كوسوفو غير المعترف بها دوليا، امس السبت ، عن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل اعتباراً من 1 شباط/فبراير.
وجاء في إعلان الهيئة: "سيتم توقيع وثيقة ترسيم العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية كوسوفو وإسرائيل في 1 شباط/فبراير خلال حفل افتراضي رسمي".
ومن المرتقب أن يوقع على الوثيقة وزير الخارجية لجمهورية كوسوفو والجالية، ميليزا خاراديناي-ستوبلا ووزير الخارجية الإسرائليل غابرييل أشكينازي. وأشارت الوزارة إلى أن اعتراف إسرائيل باستقلال كوسوفو أصبح من الممكن بفضل الشراكة الدائمة مع الولايات المتحدة.
وأصدر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، بيانا أكد فيه تعيين الحاخام آرييه لايتستون كمبعوث خاص بالنيابة عن الإدارة لتعزيز التطبيع والاقتصاد.
وكانت أنباء قد أكدت أن "لايتستون" قد لعب دورا رئيسيا في التوسط بين الدول التي وقعت معها إسرائيل على اتفاقيات لتطبيع العلاقات، مثل الإمارات والبحرين والسودان وكوسوفو والمغرب.