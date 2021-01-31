قطر تعلن جرعة سعرية في أسعار الوقود

الأحد 31 يناير-كانون الثاني 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفعت دولة قطر، اليوم الأحد، أسعار الوقود لشهر شباط المقبل.

وأعلنت قطر للبترول، اليوم في بيان، عن رفع أسعار الديزل والبنزين للشهر المقبل بنسب متفاوتة.

وحددت قطر للبترول سعر لتر الديزل بـ 1.45 ريال خلال الشهر المقبل، مقابل بـ 1.30 ريال للتر الواحد خلال الشهر الحالي، فيما حددت سعر البنزين 95 (سوبر) بـ 1.50 ريال للتر الواحد للشهر المقبل، مقابل 1.35 ريال للشهر الحالي. كما شهد سعر البنزين 91 (ممتاز) ارتفاعاً هو الآخر، حيث حددت قطر للبترول سعره عند 1.45 ريال للتر الواحد في الشهر المقبل، مقابل 1.30 ريال للشهر الحالي.